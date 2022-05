Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di venerdì 27 maggio su La7

27 maggio 2022 a

a

a

In tv c'è un nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle 21.15 su La7. Secondo le anticipazioni, Diego Bianchi e i suoi ospiti passeranno in rassegna fatti e notizie recenti, approfondendoli attraverso servizi esclusivi e interviste a personaggi del mondo della politica e della cultura. All’accompagnamento musicale, invece, ci pensa la Propaganda Orchestra: guidati da Roberto Angelini.

Video su questo argomento Jovanotti a Propaganda Live con "I love you baby" TMNews

Nella prima parte della trasmissione, si ritornerà sul tema del conflitto in Ucraina: la reporter Francesca Mannocchi racconterà e commenterà gli ultimi retroscena tramite immagini e testimonianze raccolte nei luoghi dei combattimenti. Spazio, poi, alla drammatica strage nella scuola elementare in Texas: in collegamento dagli Stati Uniti, il fotoreporter Gabriele Galimberti, vincitore del World Press Photo per un reportage sulle armi negli USA, discuterà con Bianchi del massacro avvenuto a Uvalde.

Per il reportage della settimana, si torna a parlare di politica. Le telecamere della trasmissione sono arrivate a Napoli, per partecipare alla convention di Forza Italia. Bianchi è riuscito anche a bloccare e intervistare l’attore americano Ron Moss, storico volto di Ridge Forrester in Beautiful. Irrinunciabili, ovviamente, le tradizionali rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale curato dal giornalista tra riflessioni e spunti di discussione, alle vignette satiriche di Marco D’Ambrosio Makkox, fino alla ‘Social Top Ten’.

Propaganda Live, Lady Blackbird star del jazz fra gli ospiti di stasera in tv 20 maggio su La7



Accanto al cast fisso del programma, formato dai giornalisti Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher e dal cantante Memo Remigi nelle vesti di inviato speciale, nel corso della serata si alterneranno sul palco di Propaganda Live anche l’attore Andrea Pennacchi, con un nuovo monologo, e il polistrumentista e compositore statunitense Stewart Copeland, che si esibirà assieme a Irene Grandi. Una puntata davvero ricca di ospiti, servizi, intrattenimento e colpi di scena.

Lady Blackbird, chi è la nuova stella del jazz: non ha mai preso una lezione di canto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.