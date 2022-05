Quarto Grado, "Setta Ramtha, Pedrazzini e gli altri casi". Stasera in tv 27 maggio la puntata dei misteri

27 maggio 2022 a

Una puntata che vuole far luce sugli ultimi misteri italiani. Come ogni venerdì sera. Parliamo di Quarto Grado. Stasera, venerdì 27 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione Mediaset condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Marito e moglie trovati morti in casa, ipotesi suicidio

Il programma a cura di Siria Magri apre la puntata, seocndo le anticipazioni fornite dalla stessa rete, con la morte di Paolo Neri di 67 anni e Stefania Platania di 65, i due coniugi romani, ex dipendenti del Senato in pensione, trovati morti a Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì.

I due sarebbero appartenenti alla setta dei Ramtha: non è ancora chiaro se entrambi si siano tolti la vita o se si tratti di un omicidio-suicidio. Si cercherà di far luce su questo caso entrando nei dettagli anche portando in superficie alcuni elementi in grado di spiegare quanto accaduto.

Trovato morto in un pozzo. Fermati moglie, figlia e genero. Cadavere scoperto dal cane dei carabinieri

Al centro della serata c'è anche l’omicidio di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato in un pozzo vicino a casa, a Toano (Reggio Emilia), la sera dell'11 maggio.

Tre familiari, indagati per la sua morte, sono stati scarcerati. Si tratta del genero Riccardo Guida, della figlia Silvia Pedrazzini e della moglie Marta Ghilardini, per i quali il GIP ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di firma. Ma come ci è finito nel pozzo? Un’intercettazione potrebbe risolvere questo giallo. Altri misteri potrebbero finire al centro di una trasmissione molto attesa e che si è occupata fin qui anche della guerra in Ucraina. A stasera per una lunga maratona di casi irrisolti con servizi e qualificati ospiti in studio.

