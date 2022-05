Morto Ray Liotta, recitò in "Quei Bravi ragazzi" di Scorsese. Aveva 67 anni

26 maggio 2022 a

Lutto nel mondo del cinema. Ray Liotta, il formidabile attore la cui carriera è decollata nel 1990 con ’Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese, è morto a 67 anni. A dare per primo la notizia, parlando di notizia è stato il sito di Deadline, spiegando che l’attore è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film ’Dangerous Waters’.

Liotta lascia una figlia, Karsen. E la fidanzata Jacy Nittolo, che lo aveva seguito sul set ai Caraibi.

Liotta stava vivendo un momento di grande rinascita. Gli ultimi sui impegni cinematografici includono ’I molti santi del New Jersey’, ’Storia di un matrimonio' - per il quale ha ricevuto un Indie Spirit Award - e ’No Sudden Move'. Aveva finito di girare ’Cocaine Bear’, diretto da Elizabeth Banks, e avrebbe dovuto recitare nel film dal titolo provvisorio ’The Substance' al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley.

