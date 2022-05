Stasera tv giovedì 26 maggio, "Poveri ma ricchissimi" su Canale 5 con Brignano e De Sica

26 maggio 2022 a

Viene trasmesso stasera, giovedì 26 maggio in prima serata su Canale 5, il film "Poveri ma ricchissimi" diretto da Fausto Brizzi. Si tratta del sequel di "Poveri ma ricchi" uscito nel 2016.

Le riprese si sono svolte tra il borgo medievale e il castello di Ostia Antica, alternato al castello Odescalchi di Bracciano.

Il sito quimediaset.it sottolinea come questo in onda stasera sulla rete ammiraglia Mediaset, sia stato il più visto nei cinema italiani il giorno di Natale che ha portato al cinema 159.378 spettatori per un incasso .pari a di 1.089.664 euro

Cast notevole con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello.

La trama: la famiglia Tucci, tornata povera, sta per dire addio alla tanto amata nonna Nicoletta. Kevi rivela alla nonna che lui ed il maggiordomo Gustavo hanno inventato la storia della truffa e hanno messo i loro soldi in banca, i quali sono persino lievitati. Così, i Tucci scoprono di essere ancora ricchi e decidono inizialmente di aprire una friggitoria, ma viene in seguito accolta la proposta di Tamara di far diventare Torresecca uno stato indipendente. I Tucci organizzano dunque un'"uscita" dall'Italia e non pagare più le tasse. Una pellicola tutta da godere, piacevolissima per gli amanti del genere.

