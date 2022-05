Stasera tv giovedì 26 maggio, "Transformers" su Italia1: quinto capitolo della serie. Il film più costoso

26 maggio 2022 a

a

a

Va in onda stasera giovedì 26 maggio, in prima serata su Italia 1, “Transformers – L’ultimo Cavaliere”, film del 2017 diretto da Michael Bay. Si tratta del quinto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers.

Corso Sempione 27 stasera giovedì 26 maggio su Rai 2. Le anticipazioni



Ecco alcune anticipazioni. Il governo americano ha deciso di chiedere aiuto a Megatron e ai pericolosi Decepticon e Optimus è stato soggiogato sul suo pianeta natale dall'entità aliena Quintessa, che ha intenzioni bellicose nei confronti del nostro pianeta.

Il sito specializzato quimediaset.it, fa sapere che grazie al budget di ben 217 milioni di dollari, questo film è il capitolo di Transformers più costoso di sempre.

A Porta a Porta le risposte del ministro Patuanelli sulla crisi alimentare



Le scene con sir Edmund Burton in visita presso l’appartamento che nel Regno Unito funge da quartier generale del primo ministro sono state girate nel vero ufficio del primo ministro nell’ottobre del 2016.

All’uscita nelle sale di questo film, Michael Bay ha dichiarato che sarebbe stato l’ultimo della serie che avrebbe diretto. Mark Wahlberg, Anthony Hopkins e Josh Duhamel compongono un cast di primissimo piano. Un appuntamento sul piccolo schermo, stasera, da non perdere per gli appassionati del genere.

Quando c'era Berlinguer, su Rai 3 il film di Walter Veltroni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.