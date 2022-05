Ale e Franz, chi sono: come si sono conosciuti e la dieta di Alessandro Besentini

26 maggio 2022 a

a

a

Ale e Franz saranno i volti di punta di Corso Sempione 27, in onda stasera su Rai2: l'obiettivo di questa nuova trasmissione è ripercorrere la storia del cabaret milanese dagli anni Sessanta ad oggi: pezzi comici storici, canzoni e goliardia che raccontano la comicità milanese, con la sua forza dirompente e la sua poesia. Una serata che vedrà un pubblico in sala composto da ragazze e ragazzi provenienti da alcune scuole di teatro.

Corso Sempione 27 stasera giovedì 26 maggio su Rai 2. Le anticipazioni

Ma chi sono Ale e Franz? Si tratta di un duo comico composto da Alessandro Besentini (Milano, 51 anni) e Francesco Villa (Milano, 54 anni) formatosi nel 1995 e giunto alla ribalta negli anni Duemila con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show tv di successo, oltre a recitare in film e spettacoli teatrali. Besentini e Villa si sono conosciuti nel 1992 al CTA (Centro Teatro Attivo) di Milano, dove frequentavano i corsi e i laboratori di formazione professionale, in vista di una carriera nel mondo artistico. Per il cinema, Ale e Franz sono apparsi tra gli altri in La grande prugna, Tutti gli uomini del deficiente, Soap opera e Un fidanzato per mia moglie, oltre a essere stati protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te; inoltre hanno doppiato rispettivamente Alex e Marty nella serie di film Madagascar. Hanno pubblicato i libri E Larry? È morto, È tanto che aspetti? e Ale e Franz live.

A Porta a Porta le risposte del ministro Patuanelli sulla crisi alimentare

Alessandro Besentini non ha mai esposto la sua famiglia alle telecamere. La sua fidanzata si chiama Giovanna e la coppia ha due figli (Giovanni e Filippo). Recentemente Besentini è dimagrito dopo una lunga dieta durata quattro anni e che gli ha permesso di perdere 30 chili. Francesco Villa è anche lui molto riservato e nulla si conosce della sua vita privata.

Carla Signoris, il matrimonio con Crozza, due figli e una carriera tra piccolo e grande schermo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.