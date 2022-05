Piazzapulita stasera giovedì 26 maggio su La7. Ospiti e anticipazioni

26 maggio 2022 a

In tv come tutti i giovedì, anche stasera 26 maggio su La7 spazio a Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli che va in onda a partire dalle ore 21.15. Naturalmente, come accade da diverse settimane, al centro del programma il conflitto armato tra l'Ucraina e la Russia e le conseguenze che stanno investendo le economie di tutto il mondo. Il rischio di una recessione è sempre più concreto e gli equilibri politici, soprattutto in Italia, sembrano incrinarsi giorno dopo giorno. Saranno proprio questi i principali temi della trasmissione. Naturalmente non mancheranno i servizi degli inviati al fronte. Piazzapulita farà il punto sull'andamento militare e sui possibili prossimi scenari

Ma, come già scritto, al centro della puntata ci saranno soprattutto gli aspetti economici legati all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Il ministro italiano dell’economia, Daniele Franco, nelle ultime ore ha dichiarato che non avremo una recessione ma che bisognerà stare comunque attenti. Ancor più preoccupato è il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, che vede la recessione possibile ma ancora evitabile. Ma Formigli ragionerà con i suoi ospiti anche sullo stato di salute della maggioranza che regge il governo guidato da Mario Draghi. Esiste ancora? Il Paese è reduce dal lungo allarme sanitario che ha condizionato le ultime manovre di governo, poi è arrivata la guerra. I partiti hanno posizioni diverse sulla maggior parte dei temi. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Nel corso della serata, infine, anche un'inchiesta di Alberto Nerazzini sui legami tra la 'ndrangheta e la politica sul litorale romano.

Chi parteciperà alla trasmissione? In studio o in collegamento il direttore dell’Osservatorio conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli; il procuratore Nicola Gratteri; il fisico Carlo Rovelli; il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri; i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea e Luca Telese. Ma sulla guerra tra Russia e Ucraina interverrà anche il consigliere diplomatico di Zelensky, Igor Zhovkva. Lo scrittore Stefano Massini come di consueto proporrà uno dei suoi racconti.

