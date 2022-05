Chiara Almirante, la malattia agli occhi e i suoi tanti progetti: l'ultimo è la terapia per la guarigione dell'anima

26 maggio 2022 a

Chiara Almirante si unisce al salotto di Serena Bortone per la puntata di giovedì 26 maggio di Oggi è un altro giorno. La scrittrice - nominata dal Presidente della Repubblica Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana - è autrice di numerosi bestseller, fondatrice e presidente della Comunità Nuovi Orizzonti dedita al disagio sociale, consultrice in due pontifici consigli della Santa Sede e una delle poche donne al mondo convocata dal Papa ai sinodi. I suoi libri si trovano in italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, croato, sloveno, polacco, coreano.

Almirante è nata a Roma, ha 55 anni ed è aureata in scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma e già membro dei focolarini, ha iniziato negli anni Novanta ad incontrare alla stazione Termini il popolo della notte: ragazzi con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, AIDS, carcere. Ha fondato numerosi centri di recupero per tossicodipendenti, alcolisti, ragazze madri, bambini di strada, ragazze schiave della prostituzione, ex detenuti. Ha ideato uno specifico percorso terapeutico riabilitativo, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore denominato L'Arte di amare e un progetto pastorale di missioni di strada.

Nel 1987 all'età di 21 anni le viene diagnosticata una grave malattia agli occhi per la quale avrebbe rischiato una cecità totale. Sarebbero state l'esperienza della malattia e un'improvvisa guarigione, che la donna racconta come inspiegabile e miracolosa, a spingerla all'evangelizzazione di strada. Numerose le pubblicazioni e i riconoscimenti avuti. Niente si conosce della sua vita privata.

