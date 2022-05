Marck Art, la storia di riscatto di Marco Urso: le malattie e la rinascita grazie alla pittura

26 maggio 2022 a

Marck Art si unisce al salotto di Serena Bortone per la puntata di giovedì 26 maggio di Oggi è un altro giorno. L’artista racconterà sicuramente la propria storia, la nascita della sua vocazione artistica e il suo riscatto.

La storia di Marco Urso, in arte Marck Art, è di riscatto, perché a scuola Marco ha dovuto soffrire per alcuni giudizi poco lusinghieri, è stato considerato addirittura affetto da un ritardo mentale, è invece oggi è un artista di grandissimo valore. La sua storia è stata raccontata dal Corriere della Sera, ed è quella di un ragazzo che ha cercato la propria via trovandola nel suo talento innato. Inizialmente Marco si appassiona alla musica, poi però la morte della nonna lo ha portato a vivere una fase di forte depressione, con il sopraggiungere anche di problemi al cuore.

Marco ha seriamente rischiato di morire, ma invece quest’esperienza finisce per costituire la svolta della sua vita. Il ragazzo si riprende, lo considera un vero e proprio miracolo e allora riversa tutte le sue energie nella pittura, come spinto da un’ispirazione divina. Il soggetto dei suoi quadri sono infatti gli angeli e dopo la guarigione Marco, col nome Marck Art, abbandona la musica e abbraccia la pittura, ottenendo grande risonanza col suo lavoro. I quadri di Marck Art sono stati esposti in tantissime mostre e hanno attirato un nutrito numero di ammiratori. I prezzi delle opere variano, possiamo stimare un prezzo medio di 7.000 euro.

