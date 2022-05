Eva Grimaldi, le otto operazioni al seno e tutte le sue relazioni. Ora l'amore per Imma Battaglia

26 maggio 2022 a

Eva Grimaldi ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 maggio 2022. Nella trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone racconterà la sua carriera ma anche la vita privata.

Eva Grimaldi, i flirt e la relazione finta con Gabriel Garko. I due matrimoni e ora il GF Vip: "Sono gelosissima di Emma"

Ma chi è Eva Grimaldi? All'anagrafe Milva Perinoni, originaria di Nogarole Rocca, in provincia di Verona, lo scorso settembre ha compiuto 60 anni. Attrice famosa negli anni Ottanta e Novanta, poi ha partecipato principalmente ad alcuni reality, tra cui L'Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip. "Ho messo in mostra il mio corpo perché negli anni Ottanta era più importante apparire che essere. Se tornassi indietro non rifarei le otto operazioni al seno che mi hanno provocato una setticemia, facendomi rischiare la morte per essermi affidata al chirurgo sbagliato" ha svelato quando si trovava dentro la casa del GF Vip.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la relazione costruita a tavolino con Gabriel Garko, il matrimonio lampo con Fabrizio Ambroso: "C'era questo figlio che non arrivava e a Fabrizio avevo mentito sull'età, pochi giorni prima del matrimonio ha scoperto quanti anni avevo realmente", ha affermato tempo fa. Poi il divorzio e la crisi profonda che l'ha spinta verso l'alcol: "Sono arrivata a bere parecchio vino e super alcolici. La mia salvezza è stata incontrare Imma Battaglia, la prima e unica donna che ho amato, lei mi ha tirato fuori dai vizi, ha dato valore ai miei difetti", ha confessato tra le lacrime Eva Grimaldi.

