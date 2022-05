Dritto e rovescio stasera giovedì 26 maggio su Rete 4. Le anticipazioni

26 maggio 2022 a

Dritto e Rovescio, la trasmissione di approfondimento di Rete 4, torna in onda questa sera, giovedì 26 maggio. Ovviamente come al solito alla conduzione Paolo Del Debbio che continua a concentrarsi sulle notizie relative al conflitto armato che si sta consumando in Ucraina tra le locali forze locali e quelle della Russia, paese invasore. Inizio alle ore 21.25 circa. Focus in particolare sulle conseguenze economiche della guerra che stanno interessando praticamente tutto il mondo. Ma si parlerà anche della mancanza dei lavoratori stagionali in vista dell'estate, secondo molti una delle conseguenze negative del Reddito di cittadinanza.

Paolo Del Debbio analizzerà con l’ambasciatore russo Sergey Razov gli ultimi aggiornamenti sul conflitto ucraino, le possibili prospettive di pace e il rapporto tra il nostro Paese e la Russia. Come scritto sopra, la puntata sarà ampiamente dedicata ai problemi di carattere economico, a partire dalla mancanza di gas e petrolio che rischia di abbattersi sui maggiori importatori dalla Russia, fino ad arrivare alla carenza di grano e mais per chi acquista in prevalenza dall'Ucraina. Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione invernale? I cittadini dei paesi non coinvolti direttamente nella guerra saranno davvero costretti a importanti sacrifici nei prossimi mesi? L'Italia rischia di andare incontro a gravi problemi per la mancanza di grano e mais? E se la Russia dovesse davvero decidere di interrompere la fornitura di gas cosa accadrebbe? Si parlerà anche della discriminazione degli omosessuali in Russia: focus su un discusso reality in cui l'obiettivo dei concorrenti è dimostrare la propria eterosessualità.

Durante la puntata di stasera di Dritto e Rovescio, si affronterà il tema della profonda crisi che sta vivendo i settore turistico. L'allarme è la mancanza di lavoratori stagionali. Secondo alcuni il problema è rappresentato dagli stipendi non adeguati, secondo altri, invece, sarebbe il Reddito di cittadinanza a spingere molti lavoratori a rinunciare a un impiego considerato precario e molto impegnativo.

