Quando c'era Berlinguer, stasera giovedì 26 maggio il film su Rai 3

Quando c'era Berlinguer. E' il titolo del film in programma stasera in tv, giovedì 26 maggio, su Rai 3. Un docufilm dedicato alla figura dello storico politico del Partito Comunista Italiano. Diretto da Walter Veltroni, realizzato nel 2014, uscì in Italia il 27 marzo dello stesso anno. A ottobre vinse il premio penisola Sorrentina Arturo Esposito, consegnato allo stesso Veltroni. La pellicola racconta la vita di Enrico Berlinguer, storico segretario del Pci. Dalle sue origini sassaresi, fino alla morte che avvenne a Padova nel 1984, in Piazza della Frutta, dopo un comizio.

Nella prima parte del film, diversi studenti universitari rispondono alla domanda Chi era Enrico Berlinguer. La maggior parte non è in grado di fornire una risposta. Poi viene raccontata la vita del segretario del Pci, attraverso le parole di chi l'ha conosciuto: i compagni di partito, la figlia Bianca Berlinguer, l'ex presidente del consiglio Arnaldo Folani, l'ex presidente dell'Unione Sovietica Michail Gorbaciov. Ma anche il cantautore Jovanotti oppure il fondatore delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini e tanti tanti altri personaggi.

Tra un'intervista e l'altra i numerosi video dell'epoca. Dalle tribune politiche ai vari discorsi pubblici di Enrico Berlinguer, ancora rimpianto e considerato un politico di altissimo spessore. Si arriva al triste giorno del suo funerale che si tenne il 13 giugno 1984 a Roma. Il film è stato prodotto in collaborazione con Sky Italia e stando ai dati riportati da wikipedia, ha incassato nel complesso 608 mila euro. Tra i doppiatori originali Toni Servillo e Sergio Rubini che si aggiungono ai numerosi personaggi intervistati. La fotografia è a cura di Davide Manca, il montaggio di Gabriele Gallo e le musiche sono di Danilo Rea. Film da non perdere soprattutto per i più giovani perché consente di conoscere una figura che ha rappresentato un'importanza storica per il Paese, tra l'altro in un periodo particolarmente difficile.

