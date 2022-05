Porta a Porta, stasera giovedì 26 maggio il ministro Patuanelli ospite di Bruno Vespa

26 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 26 maggio, in seconda serata su Rai 1 torna Porta a Porta, il talk show più famoso e seguito d'Italia, condotto da Bruno Vespa. L'ospite di questa sera sarà Stefano Patuanelli, ministro delle politiche agricole. Interverrà sul delicato tema della crisi alimentare, diventata ancora più aspra per via del conflitto armato tra Russia e Ucraina. In studio Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. La puntata andrà in onda a partire dalle ore 23.30.

Corso Sempione 27 stasera giovedì 26 maggio su Rai 2. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.