Stasera in tv giovedì 26 maggio Don Matteo 13: ultima puntata. Trama, anticipazioni, spoiler

Stasera in tv, giovedì 26 maggio, su Rai 1 ultima puntata di Don Matteo 13, la stagione che ha sancito il passaggio del ruolo di protagonista da Terence Hill a Raoul Bova. La fiction che continua a detenere i record di ascolti, arriva dunque al traguardo stagionale. Inizio alle ore 21.20 per la puntata che vedrà sullo schermo, oltre al protagonista, anche Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Diamo uno sguardo alla trama. Cosa accadrà nella puntata decisiva della serie 13? L'episodio si intitola Dimenticando Matteo. Don Massimo desta l'attenzione dei carabinieri che alla luce di alcune strane frequentazioni, scavano sul suo passato. I militari, infatti, hanno notato che vede in gran segreto una donna e gli strani movimenti innescano dubbi e sospetti su di lui.

Il maresciallo Cecchini non si lascia influenzare. Ha imparato a fidarsi di Don Massimo e non si tira indietro quando c'è da schierarsi al suo fianco. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena. Lo stesso Cecchini, infatti, per via di alcuni malintesi, dovrà impegnarsi nei preparativi del matrimonio con Elisa. La puntata si concentra anche sulla vita sentimentale di Anna, sempre più complicata. Sergio è tornato e ora la capitana ora è confusa. Da una parte le si apre la possibilità di costruire una famiglia con lui e la piccola Ines; dall'altra è tentata di mollare tutto e andare via per vivere una nuova vita con Valente.

Quale sarà la sua decisione? Cosa ne sarà di Don Massimo? Riuscirà a prendere definitivamente il posto di Don Matteo, non soltanto dal punto di vista delle funzioni, ma anche nel cuore della gente? Vincerà la diffidenza che ha accompagnato il suo arrivo? Domande che troveranno le risposte nella puntata di questa sera che sancisce definitivamente il successo della tredicesima stagione e ancora una volta rilancia una delle fiction più amate della televisione di Stato.

