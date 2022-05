Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

25 maggio 2022 a

"Auguri baby", ha scritto Bruno in una storia che li ritrae sdraiati insieme su un prato verde. E Delogu ha immediatamente ripostato foto tra le sue stories, regalando ai suoi fan il primo scatto social con il nuovo amore. Andrea Delogu e Luigi Bruno, modello della Elite Model Management di Milano, sono legati dallo scorso settembre ma sulla relazione la conduttrice era stata molto riservata fino allo scorso marzo, quando durante una puntata di Verissimo si era raccontata a cuore aperto. "Ho iniziato a frequentare una persona molto più giovane di me", aveva detto a Silvia Toffanin.

Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il matrimonio finito con Francesco Montanari

"Ha 23 anni e fa il modello. Vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costuma". Poi, ridendo, ha aggiunto: "Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà". Andrea e Luigi erano stati paparazzati insieme a ottobre, circa un anno dopo la fine del matrimonio di lei con Francesco Montanari, durato dal 2016 al 2020. Dopo la separazione lei e il Libanese di Romanzo Criminale sono "rimasti amici".

Nata a Cesena, ma è cresciuta a San Patrignano, nella comunità di recupero per tossicodipendenti dove si sono conosciuti e dove erano ricoverati i suoi genitori, Walter Delogu (autista di Vincenzo Muccioli) e Titti Peverelli, Andrea Delogu ci è rimasta fino ai dieci anni e ha raccontato tutto nel libro La Collina: “Ho avuto una infanzia felice. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone”.

