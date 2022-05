L'Eredità, Elia di nuovo campione ma poi perde alla Ghigliottina: la puntata del 25 maggio 2022

25 maggio 2022 a

a

a

Elia dopo sei puntate dalla prima volta, è di nuovo campione de L'Eredità. Il giovane studente universitario di Fisica - ha 20 anni ed è di Milano - che ha dimostrato preparazione e simpatia, ha vinto la puntata di mercoledì 25 maggio 2022 del quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Non è però riuscito a vincere il gioco finale e il montepremi. Ci riproverà domani.

L'Eredità, Alessandro campione ma poi perde alla Ghigliottina

Al triello, per l'ennesima puntata, si presentato Francesca Romana, Elia e Alessandro. Si tratta dei campioni delle ultime sei puntate che stanno caratterizzando l'ultima settimana del quiz-game di Rai1. Nelle due domande decisive le risposte (Marcell Jacobs lampo tricolore che sfreccia nella storia e latte dei sogni è anche la manifestazione della biennale d'arte) il primo passo è di Elia che riesce a rispondere esattamente riprovando a vincere il montepremi in palio nel gioco finale per la seconda volta.

L'Eredità, Alessandro si conferma campione ma niente intuizione vincente alla Ghigliottina

Alla Ghigliottina il neo campione inizia con 130mila euro, montepremi che dopo diversi dimezzamenti diventa di 8.125. Le parole "da legare" sono gran, fondo, domanda, copia e spia. Elia prova la soluzione con il termine offerta, Ma quella vincente era riserva.

Alessandro si conferma campione a L'Eredità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.