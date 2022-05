Zero, il dissacrante show nello show stasera 25 maggio su Rai 2

25 maggio 2022 a

Quarta puntata di Zero, stasera in tv, mercoledì 25 maggio, su Rai 2, a partire dalle ore 23.35. Lo show nello show che dissacra la “filosofia zero”. Il finto fratello di Greta Thunberg (Chicco Paglionico) tenterà il miracolo di San Gennaio per bloccare lo scioglimento dei ghiacci. La chef Borlotti (Annagaia Marchioro) cucinerà un panzerotto congelato tentando di spacciarlo per una esperienza unica e sofisticata. Pino e Gli Anticorpi saranno sempre nell’aeroporto di Salt Lake City, determinati a non perdere il loro volo di rientro. La dottoressa Mela Fonchi (Simonetta Guarino), che sottopone a tremendi esperimenti il povero Sergio, creerà con i saturimetri in eccesso dei gioielli unici. Il commissario Bonetti, commissario straordinario per le emergenze ordinarie, interpretato da Leonardo Manera, svelerà il futuro attraverso un super algoritmo e racconterà gli effetti di uno strano virus che fa parlare con una voce nasale.

Prezzemolina92, alias la tiktoker Silvia Buratto (@sillysissi_in_the_sky), dispenserà consigli di ogni tipo questa volta utilizzando gli origami e riducendo all’angolo il “conduttore boomer” Alessandro Betti. A chiudere i collegamenti sarà Filiberti (Sandro Mainam), che svelerà anche questa volta i suoi film facendoli naufragare ancor prima di essere prodotti. A completare il quadro di Zero, come sempre, i momenti di studio che raccontano la vita di chi si muove nel backstage della trasmissione. Qui, tra un’interruzione comica e l’altra le riprese si bloccheranno per una ciabatta “incorchiata” nel carrello della telecamera (con Pino e Gli Anticorpi) che farà innervosire la producer, in costante ansia di prestazione (Marta Zoboli) con il suo fedele cane testimone silenzioso di tutti gli accadimenti.

In studio c’è anche un pubblico “Zero” rappresentato da Paolo da Piacenza (Paolo Labati) che tenta, in questa ultima puntata, un colpo di stato sostituendosi, senza riuscirci, ad Alessandro Betti. A deliziare sempre loro, I Mini Betti, la riproduzione digitale, moltiplicata e festosa di Alessandro Betti, colorati e allegri osserveranno tutto da dentro la trasmissione rinchiusi nel loro mondo virtuale. A interpretare i personaggi, i comici Simonetta Guarino, Leonardo Manera, Annagaia Marchioro, Chicco Paglionico, Pino e Gli Anticorpi. Con loro anche i giovani tiktoker Silvia Buratto (@sillysissi_in_the_sky) e Alessandro Lorenzo La Spada (Sandro Mainam).

