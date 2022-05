In seconda serata su Rai 2 c'è Una pezza di Lundini. L'ospite è Nino Frassica

25 maggio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 25 maggio, in seconda serata su Rai 2, Nino Frassica sarà ospite della puntata di Una pezza di Lundini, il programma di Rai 2 condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, inizio alle ore 23. Annunciata la presenza in studio della band dei Vazzanikki. Anche quest’anno le puntate sono una diversa dall’altra, ma ogni puntata viene definita "diversamente bella". Una pezza di Lundini è prodotto da Rai 2 con la collaborazione di Stand By me. E' un programma di Giovanni Benincasa e di Valerio Lundini con la regia di Cristian Di Mattia. Con la presenza di Nino Frassica il divertimento questa sera è assicurato.

