Stasera in tv mercoledì 25 maggio su Rete 4 c'è Controcorrente. Le anticipazioni

Stasera in tv, mercoledì 25 maggio, torna su Rete 4 Controcorrente Prima serata, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, in onda tutti i mercoledì a partire dalle ore 21.25. Diamo uno sguardo ai temi che saranno trattati stasera dai numerosi e autorevoli ospiti. Nelle ore in cui da una parte si inizia a parlare di negoziati e dall'altra continua l'avanzata russa, la conduttrice tornerà ad analizzare le fasi più recenti della guerra in Ucraina, cercando di capire insieme con i suoi ospiti quali possano essere le soluzioni percorribili. Questa settimana Veronica Gentili intervisterà Kirill Martynov, il vicedirettore del periodico russo Novaja Gazeta accusato di tradimento e ora in auto esilio. Oltre a Kirill Martynov non sono stati annunciati altri ospiti dalla produzione. Non solo guerra. Nel corso della puntata di stasera di Controcorrente, si parlerà anche dei casi di vaiolo che si sono verificati in Italia, con l'obiettivo di fare chiarezza assieme agli esperti sulla pericolosità del virus. La puntata è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity.

