Paolo Mengoli, la figlia disconosciuta: "Ho fatto la prova del Dna, ora mi tiene lontano"

Paolo Mengoli ospite di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone. Il cantante si racconterà. tra carriera - ricca di successi - e vita privata.

Mengoli, originario di Bologna, ha 71 anni. Si fece conoscere agli amanti della musica vincendo il Festival di Castrocaro nel 1968. Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, vince il Cantagiro nel 1970 ed è grande protagonista della trasmissione Una rotonda sul mare a cavallo degli anni Novanta. Ospite in varie trasmissioni Rai - in particolare a I fatti vostri - dal 2014 fa parte della giuria del festival Voci e volti nuovi di Castrocaro Terme.

Fondatore - il 10 ottobre 1975 - insieme a Mogol, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, della Nazionale italiana cantanti, ha giocatore in questa rappresentativa come portiere per 440 partite (è l'artista con il maggior numero di presenze) e soprattutto ha aiutato i colleghi a partecipare a tanti eventi, alcuni mondiali, di beneficenza e solidarietà. Sposato dal 2015 con Claudia Pezzoni, Mengoli ospite di Storie italiane ha raccontato un aspetto molto privato della sua vita: "Credevo di avere una figlia, ho fatto un disconoscimento di paternità dopo la prova del Dna", ha detto davanti a Eleonora Daniele. "Io l'ho cresciuta e amata all'inverosimile ma ora lei ha 35 anni e mi tiene lontano. E questo mi fa male" ha spiegato rispetto alla ragazza nata nel 1985 da una storia d'amore con un'altra donna.

