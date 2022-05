L'Eredità, Alessandro campione anche il 24 maggio. Alla ghigliottina niente vittoria

24 maggio 2022 a

a

a

Nuova puntata de L'Eredità oggi, martedì 24 maggio, su Rai 1. Il game show condotto da Flavio Insinna riscuote sempre molto successo nella fascia oraria che precede il telegiornale delle 20.

L'Eredità, Alessandro si conferma campione ma niente intuizione vincente alla Ghigliottina

Sono Elia, Alessandro e Francesca Romana a giocarsi l'accesso alla ghigliottina. Con una domanda sul sistema ticonico, è proprio Alessandro a sconfiggere i due avversari al triello. Così, ha centrato il gioco finale con 230mila euro.

L'Eredità, Alessandro campione ma poi perde alla Ghigliottina

Cinque, come di consueto, le parole da legare per Alessandro, alla terza ghigliottina consecutiva. Sono le seguenti: pomeriggio, con, attenti, divano e padroni. Dopo alcuni dimezzamenti, Alessandro ha giocato per 28.750 euro, scrivendo cane. La parola corretta era però due.

L'Eredità, Francesca Romana nuova campionessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.