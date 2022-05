Antonello Venditti, incidente con video social: non lo fermerà, seguirà la Roma

24 maggio 2022 a

Antonello Venditti comunica di avere avuto un incidente. Con un video pubblicato su Facebook, il cantante romano ha comunica ai fan di essersi fatto male al ginocchio, "bucandosi" la parte di pelle sopra la rotula.

"Mortacci...", commenta Venditti, che comunque dice che non perderà la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, unica finale internazionale per il calcio italiano in programma a Tirana per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio. I piani insomma, non sono cambiati.

"Che dite, sarò pronto per Tirana?", si fa la domanda e si dà la risposta: "Ma certo, il sole mi farà bene e soprattutto il viaggio. E poi mi preparo per Jesolo, una trasferta importante. Speriamo che il mio ginocchio stia bene per il concerto e la partita perché io vorrei saltare insieme a voi. Riuscirò a saltare e ballare insieme a voi. Sì, a tutti i costi". Qui sotto il video direttamente dai social.

