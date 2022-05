Don Matteo, le anticipazioni della puntata stasera, martedì 24 maggio, in tv su Rai 1

24 maggio 2022 a

Penultimo appuntamento con la tredicesima stagione di Don Matteo stasera, martedì 24 maggio, su Rai 1. Per la seconda settimana consecutiva, la storica fiction girata in Umbria, prima a Gubbio e poi a Spoleto, va in onda con una doppia puntata. Oltre al consueto episodio del giovedì, infatti, eccone un altro di martedì, per la gioia dei milioni di telespettatori appassionati della storia. I numeri, del resto, parlano chiaro: l'ultima puntata andata in onda giovedì scorso, infatti, ha vinto il prime time con 5.816.000 telespettatori e uno share del 31,7%. Dietro c'è stato il vuoto. Secondo gradino del podio per Canale 5 con film ’Il corriere - The mule' che è stato visto da 1.840.000 telespettatori (share dell’11,04%). Terzo posto per Italia1 con il film La fredda luce del giorno visto da 1.165.000 telespettatori (share del 6,12%).

La nona puntata che va in onda oggi prende il titolo di Il coraggio di credere. Un'emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna, esperienza che porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: "Posso essere una buona madre?". Intanto la bimba viene coinvolta da Cecchini e Marco in un'operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell'improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini.

Insomma, tanta attesa per questo penultimo incontro con la fiction che, da quest'anno, vede nel ruolo di protagonista Raoul Bova nei panni di don Massimo. Terence Hill, infatti, ha lasciato la tonaca da parroco, anche se non è stato escluso un suo possibile rientro in futuro. Il suo personaggio non muore, e la porta è stata lasciata aperta sia dal protagonista che dallo storico maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica. Le ultime due puntate daranno informazioni in tal merito?

