Marco Varvello, i servizi emozionanti da Londra e una moglie stella del jazz

Marco Varvello è ospite di Serena Bortone in Oggi è un altro giorno in onda martedì 24 maggio su Rai1. Marco Varvello è il giornalista della Rai (dal 2014 è responsabile dell'Ufficio Rai) che da anni segue tutti gli avvenimenti principali che avvengono in Gran Bretagna. Nato a Vigevano nel luglio 1959, Marco Varvello ha una laurea in filosofia e una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Le sue prime esperienze sono state ai quotidiani La Notte e Il Giornale ed è poi approdato in televisione verso il finire degli anni ’80, iniziando a lavorare in Rai. È stato prima conduttore del TG Regionale, poi del TG1 e ha vestito i panni di corrispondente da alcune delle più importanti città del mondo come Londra e Berlino. Proprio nella Capitale inglese ha costruito gran parte del suo lavoro, diventando un punto di riferimento per l’informazione in Italia dal Regno Unito.

Nel 2011 ha vinto il Premio letterario Ado-Lisant di Lille-Bruxelles con l’edizione francese del suo libro Dimentica le Mille e una notte, incentrato sui matrimoni forzati in Inghilterra sul finire del millennio. Nel 2019 Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Brexit Blues. Nel 2018 la Foreign Press Awards 2018 lo ha premiato per il miglior servizio in lingua straniera incentrato sul Regno Unito.

L’approdo in Rai è avvenuto nel 1987, e inizialmente è stato conduttore del TG Regionale della Lombardia, quindi caposervizio al TG1, prima alla redazione economica, poi agli esteri, e oggi è corrispondente dal Regno Unito.

Fra i suoi servizi più noti si ricordano la scomparsa della compianta Lady Diana, morta la sera del 31 agosto del 1997. Marco Varvello vive a Londra ed è sposato con Filomena Campus, cantante jazz. Originaria della Sardegna, la moglie del giornalista Rai è la fondatrice della compagnia Theatralia. Vincitrice del Premio Maria Carta (2009) e Premio Navicella (2015), nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Cleveland Watkiss, Rowland Sutherland, Jackie Walduck e Byron Wallen.

