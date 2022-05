Drusilla Gucci, "quella storia con Damiano dei Maneskin". Gossip, fidanzato e curiosità di una stella

24 maggio 2022 a

Lei è una che piace, sulla cresta dell'onda. Drusilla Gucci sarà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1 intervistata da Serena Bortone, martedì 24 maggio e ne sapremo certo di più. L'ex naufraga si è fatta certo conoscere ai più come ex naufraga, partecipando cioè all'"Isola dei famosi".

Drusilla Gucci, dalla passione per le atmosfere dark al flirt con Damiano dei Maneskin

Il cognome certo, dice molte cose. Drusilla fa parte della quinta generazione della famiglia Gucci, conosciuta in tutto il mondo per la celebre maison di moda. La vediamo in tv ospite dei programmi condotti da Barbara D’Urso, anche in veste di fidanzata di Francesco Chiofalo, che in passato è stato uno dei concorrenti di “Temptation Island”.

Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci è nata a Firenze il 2 aprile 1994. E' appassionata di equitazione, una passione per i cavalli che mostra spesso anche sul suo profilo social.

Il gossip non ha risparmiato la giovane modella. Un gossip lanciato in passato da Novella 2000 un suo presunto flirt passato con Damiano, frontman dei Maneskin, band oggi di fama internazionale. Drusilla e Damiano avrebbero avuto una storia in passato. Tutto ha avuto inizio dopo la diffusione della notizia di un passato flirt della naufraga del reality di Canale5 con un volto noto, ma ancora non si riusciva a dare un nome al personaggio ignoto.

Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci eliminata: Andrea Cerioli vince il televoto

Più avanti però l’ipotesi di Damiano ha sempre più preso forma, soprattutto dopo che la naufraga sull’Isola si è raccontata senza filtri e ha rivelato alcuni lati di sé rimasti fino a quel momento nascosti al grande pubblico. Drusilla fra le altre cose ama collezionare ossa di animali, al punto da conservare nella propria camera un teschio di gatto. Oggi svelerà, senza dubbio, altre curiosità nel corso del programma della rete ammiraglia Rai che va in onda a partire dalle ore 14.

Drusilla Gucci, dalla laurea al fascino per la morte: "Il mio uomo ideale? Deve proteggermi"

