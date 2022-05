Rita Rusic, si apre lo spacco: l'ultimo video che infiamma i fan. L'ex lady Cecchi Gori fra amori, flirt e successo in tv

24 maggio 2022 a

Si fa presto a dire Rita Rusic. Molto di più ci vuole a scavare (e conoscere la sua vita). Una donna bellissima che ha superato i 60 anni, età che davvero non sente. Una età che "non sembra" per una donna così avvenente e sempre sulla cresta dell'onda. In tv e per ciò che dice. Intanto su Instagram, Rita appare in tutto il suo splendore mentre si fa riprendere a Cannes con abito elegante e spacco vertiginoso che si apre. Immagini che incendiano i fan e che qui proponiamo.

Rita è nata il 16 maggio 1960 a Parenzo, nell‘Istria croata (a quel tempo facente parte della Jugoslavia), e ha quindi 62 anni.

Quando aveva 4 anni la sua famiglia si trasferì in Italia presso un campo profughi a causa della guerra e lì è rimasta per circa tre anni. Successivamente ha vissuto per qualche anno a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Qui ha giocato per quattro anni nella squadra locale di basket. Rusic si divide tra Italia e Stati Uniti e in particolare ha a Miami una villa extra lusso. Ha una sorella di nome Lierka Rusic.

Rita Rusic è stata legata a Vittorio Cecchi Gori. La loro relazione iniziò nel 1980 e si sposarono nel 1983. Col matrimonio lei prese il nome di Rita Cecchi Gori. Dal loro amore sono nati due figli: Mario e Vittoria.

Si sono poi separati nel 2000 e lei ottenne un assegno di 4 miliardi delle vecchie lire, tornando anche chiamarsi Rita Rusic. Nonostante la fine del matrimonio, i due sono sempre rimasti in contatto e più volte lei gli è stata vicina nei grandi momenti di difficoltà come il fallimento e la malattia.

Nel 2007 la Rusic ha intrapreso una relazione con Canio Mazzaro, noto imprenditore, che è però finita nel 2011. Dal 2020 (anno in cui sono usciti allo scoperto) le news attribuiscono a Rita Rusic un nuovo compagno: Cristiano Di Luzio, imprenditore e modello classe 1990. Tra loro ci sono quindi 30 anni di differenza.

Modella, attrice e cantante, Rita Rusic lavora come produttrice cinematografia.

Nel 2010 Rita Rusic ha fatto parte dei giudici di Ballando con le stelle per alcune puntate. Ha infatti sostituito Fabio Canino per due puntate: quella del 6 febbraio e quella del 6 marzo. A gennaio del 2020 Rita Rusic ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini. Nella casa è rimasta solo 20 giorni a causa dell’eliminazione. Quindi nuove apparizioni tv, interviste e dichiarazioni mai banali che non hanno mai mancato di far discutere. Rita Rusic è fra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 in onda martedì 24 maggio.

