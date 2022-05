Bruce Springsteen, "ci rivediamo". E lancia tre concerti in Italia: date del tour e come trovare i biglietti per il Boss

24 maggio 2022 a

Il Boss torna in Italia con tre concerti. Ed è già caccia al biglietto (in questo articolo trovate le prime indicazioni su come prenotare i tagliandi per i concerti in Italia). E' ufficiale: il 2023 vedrà il ritorno di Bruce Springsteen and The E Street Band, con una serie di date - ancora da svelare - nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. "Dopo sei anni - ha detto Springsteen - sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno - e anche dopo!".

Bruce Springsteen and The E Street Band sarà così in Italia giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Düsseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza. Ulteriori città nel Regno Unito e in Belgio saranno annunciate in un secondo momento. Le date del tour del 2023 saranno le prime dal vivo per Springsteen and The E Street Band dalla conclusione dei quattordici mesi del ’The River Tour’, nominato da Billboard e Pollstar come miglior tour del 2016 e terminato in Australia a febbraio 2017.

Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale. La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza.

