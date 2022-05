L'Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni torna in Italia: "Voglio studiare"

23 maggio 2022 a

a

a

L'Isola dei Famosi continuerà sino al 27 giugno, ma Alessandro Iannoni dice basta e decide di tornare in Italia. Basta con l'Honduras, vuole tornare a studiare. Nonostante il pressing degli altri naufraghi, di Ilary Blasi e del miglior amico Edoardo, il figlio di Carmen Di Pietro è categorico: "Mi voglio dedicare al mio percorso universitario".

"Sono partito da ragazzo timido, introverso, legato troppo a mamma però grazie a questo percorso ho imparato ad essere più indipendente. Ringrazio l’isola infinitamente per avermi dato questa possibilità. Ho mantenuto la mia promessa di rimanere qui fino al 23 maggio, che doveva essere la finale, però per motivo scolastici e di università mi è davvero difficile continuare questo percorso" spiega le sue motivazioni Alessandro mentre la mamma piange commossa.

Blind racconta la sua storia: "L'amore di Greta e la musica mi hanno salvato"

E ancora aggiunge: “Sono fermo su questa decisione, sto pensando solo a quello". Alessandro è infatti iscritto alla Luiss di Roma e segue un corso di studi in lingua inglese. "Ci ho pensato giorno e notte, io qui sono cresciuto in modo impressionante. Questa per me è la fine, ora mi dedico a quello che devo fare e che voglio fare. Ilary Blasi cerca però di convincerlo a rimanere, come lei anche gli opinionisti e il migliore amico Edoardo. Non servono però a fargli cambiare idea: “Confermo, vado via!”. Un vero peccato considerato che, per molti, era diventato il candidato più serio alla vittoria del reality.

Alvin, chi è la moglie Kali Wilkes: carriera e vita privata dell'inviato de L'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.