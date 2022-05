L'Eredità, Alessandro si conferma campione il 23 maggio 2022. Poi perde alla Ghigliottina

23 maggio 2022 a

Alessandro si conferma campione de L'Eredità per la seconda puntata consecutiva. Nel quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 prima del telegiornale però niente lieto fine: nella puntata del 23 maggio 2022 della trasmissione condotta da Flavio Insinna il concorrente laureato in storia che vorrebbe aprire un'azienda agricola sul delta de Po' perde al gioco finale.

Al triello si presentano gli stessi concorrenti di ieri: Francesca Romano, Elia e il campione in carica Alessandro che, alla fine, si conferma riuscendo a mettere da parte un montepremi di 130mila euro.

Alla Ghigliottina il campione dopo un solo dimezzamento gioca per 65mila euro. Le parole da legare sono Sant'Andrea, Madonna, abito, bastone e gelato, Alessandro ci prova con il termine croce, ma quello vincente era passeggio. Potrà però riprovarci domani.

