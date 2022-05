Luchè, chi è il rapper cresciuto a Napoli: l'amore per Vasco Rossi e la sorella cantante lirica

23 maggio 2022 a

Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, ospite di Made in sud nella puntata in onda oggi lunedì 23 maggio 2022. Lo scorso 1 parile ha pubblicato il suo quinto album - dal titolo Dove volano le aquile - il primo che segue la firma con la Columbia Records. Un album particolare perché ci sono diverse partecipazioni, come quelle con Elisa, Gué, Marracash e Noyz Narcos.

Ma chi è Luchè? Originario di Napoli, ha 41 anni. Oltre che rapper è anche produttore discografico. In passato ha fatto parte del gruppo musicale hip hop Co'Sang. Cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, ai confini con Scampia, Piscinola, Chiaiano e Miano, Luchè iniziò il suo percorso musicale nel 1997 insieme al rapper e amico Ntò, con il quale fondò i Co'Sang insieme a Denè e Dayana. Il primo brano inciso dal gruppo, Paura che passa, uscì nello stesso anno all'interno dell'album autoprodotto Spaccanapoli del collettivo napoletano Clan Vesuvio. Intorno allo stesso periodo Denè e Dayana lasciarono, portando la formazione a due componenti. In seguito allo scioglimento dei Co'Sang, avvenuto il 14 febbraio 2012, Luchè ha realizzato materiale per il suo primo album da solista, pubblicato da indipendente. Intitolato L1. Seguono poi gli album L2, Malammore e Potere.

Numerose le collaborazioni, anche una con Sfera Ebbasta. Grande fan di Vasco Rossi - tanto da descriverlo come l’unica vera rockstar italiana - ha una sorella, Paola, cantante lirica. Luchè ha una pizzeria e sogna di farla diventare una catena mondiale. Blindatissima invece la sua sfera sentimentale.

