Letizia Battaglia, stasera in tv 23 maggio su Rai1 la seconda puntata: la trama

23 maggio 2022 a

a

a

Stasera in tv - lunedì 23 maggio 2022 - seconda puntata su Rai1 dalle ore 21.25 della miniserie Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa (regia di Roberto Andò). Quello che è anche un docufilm ripercorre le tappe della storia di una delle più grandi fotografe del nostro tempo. Grazie ai suoi scatti, in bianco e nero, racconta Palermo assediata dalla mafia. Le sue vicende biografiche, invece, non sono molto conosciute. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction e Bibi Film.

Quarta Repubblica, ospiti la viceministra degli esteri ucraina Emine Dzhaparova e Matteo Renzi

Nell’episodio di questa sera Letizia (Isabella Ragonese) e Santi (Enrico Inserra) rientrano a Palermo da Milano. Sono insieme, pronti a dirigere il servizio fotografico de L’Ora. Per lei i primi tempi non sono per niente facili. Da un lato a causa dell’impatto con la cronaca nera nella Palermo violenta; dall’altro per l’ambiente maschilista con cui si trova a fare i conti. A questo contesto si aggiungono anche le angosce private che hanno un peso non indifferente. Le figlie di Letizia la accusano di aver messo le ambizioni professionali davanti alle loro esigenze. Parallelamente anche la relazione con Santi si deteriora. Il carattere della fotografa emerge in ambito lavorativo. La criminalità mafiosa alza il tiro contro gli uomini delle istituzioni. Letizia non molla: insieme al collega, nonché compagno di vita Franco Zecchin (Federico Brugnone), documenta i delitti più spietati. Un esempio è quello di Piersanti Mattarella o l’arresto di Leoluca Bagarella. Dopo anni di testimonianza e denuncia, Letizia avverte il bisogno di dedicarsi al cambiamento concreto della sua città. Diventa assessore alla vivibilità e intraprende un percorso di ricerca più intima, fotografando soprattutto bambine.

Report, l'inchiesta sulla morte di Falcone: la mafia non ha agito da sola

La prima puntata, andata in onda ieri, ha vinto la sfida degli ascolti tv della domenica sera superando Avanti un altro - Pure di Sera (su Canale5). Il biopic sulla fotografa è stato accolto da 2.989.000 telespettatori (share 17,81%).

Giovanni Falcone, il film su La7: Brusca venne arrestato nel 1996 proprio mentre lo guardava

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.