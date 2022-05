Isola dei Famosi, stasera in tv 23 maggio su Canale5: le decisioni dei naufraghi, chi resta?

23 maggio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 23 maggio 2022, su Canale5 va in onda come sempre in diretta la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Nel corso della serata i naufraghi condivideranno col pubblico le decisioni sul loro futuro all’Isola visto il prolungamento del reality sino al 27 giugno: continuare a lottare per la vittoria nell'edizione più lunga di sempre o rinunciare e tornare in Italia? Chi deciderà di restare? Chi abbandonerà il gioco? Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro sarebbe intenzionato a lasciare e con lui altri 2 naufraghi, riuscirà la conduttrice con l’aiuto degli opinionisti a convincere a rimanere chi vuole andar via?

La "strana coppia" formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi affronterà una prova divertente, in palio un dolce premio per tutti i naufraghi. Spazio, poi, al momento clou della puntata, ovvero l'eliminazione decisa dal televoto. Uno tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè dovrà abbandonare la Palapa. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. In queste ore poi tiene banco l'indiscrezione rilanciata su Instagram dalla blogger Deianira Marzano tramite alcune stories: "Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al Covid. Per motivi non ancora pervenuti, le tarantelle con i nuovi ospiti amici di oggi saranno rimandate a venerdì". La stessa blogger ha poi detto su Iannoni, poco propenso a restare in Honduras: "In Honduras volerà il migliore amico di Alessandro per convincerlo a restare all'Isola". Anche in questo caso, però, si tratta solo di supposizioni poiché non c'è alcuna conferma.

