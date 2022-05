Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, il matrimonio e la figlia nata nel 2013. "Durante il Covid niente sesso"

23 maggio 2022 a

Ospiti della puntata odierna, lunedì 23 maggio, di Oggi è un altro giorno, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si racconteranno ai microfoni di Serena Bortone. I due sono una delle coppie più conosciute e amate della televisione italiana. Ballerina, showgirl ed attrice lei, ballerino, coreografo e personaggio televisivo lui, la coppia si è sposata nel 1987. I due si sono conosciuti a teatro, proprio agli esordi della carriera di Carmen Russo. Negli anni Settanta lei recita accanto a Walter Chiari, ed è proprio lì che conosce il futuro marito.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno una figlia, nata nel 2013, dieci cani e stanno insieme da 37 anni. "Una volta l'avvocato Bernardini de Pace ci ha detto: se fossero tutti come voi, io non lavorerei più", ha raccontato la showgirl genovese. Per la coppia, in periodo di Covid, niente sesso: "Il contagio è possibile. A malincuore, dunque, ci rinunciamo - aveva detto la Russo - Soprattutto perché io lavoro ed Enzo lavora, anche se ora purtroppo la scuola di danza che abbiamo ha dovuto chiudere. Il sesso con la mascherina rovina l'intimità, ma ogni tanto si trasgredisce. Pensi ad Adamo ed Eva, nel giardino dell'Eden avevano trasgredito e avevano combinato grossi guai".

Covid che però è arrivato in casa quando Carmen Russo stava partecipando al Grande Fratello Vip, anche se Turchi ha tenuto nascosto alla moglie di essere stato positivo. "Se l'avessi saputo sarei uscita dalla casa", ha detto lei una volta fuori a Casa Chi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

