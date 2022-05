Filippo Magnini, il matrimonio celebrato in chiesa con Giorgia Palmas. Prima la relazione con Federica Pellegrini

22 maggio 2022 a

Filippo Magnini è stato uno dei più importanti nuotatori italiani. Insieme a Giorgio Lamberti il miglior nuotatore nello stile libero, due volte campione del mondo e vincitore di 17 ori in totale. Nato a Pesaro, 40 anni, fin da giovane ha cominciato a dimostrare una grande passione per lo sport e principalmente per il nuoto, e così comincerà la sua avventura, supportato da mamma Silvia e papà Gabriele.

A soli 20 anni, nel 2002, è già sul podio dei campionati italiani. Sarà l’inizio di una delle carriere più prolifiche di sempre, coronata da record, titoli e traguardi incredibili. Nel 2017, poi, è arrivata la decisione di lasciare il nuoto a livello agonistico. Una controversia legata alla sua carriera è stata quella delle accuse di doping, che nel 2017 gli sono state rivolte. Nel 2020, però, il Tas si è pronunciato assolvendolo da ogni accusa.

Per quanto riguarda la vita privata, la storica fidanzata di Filippo Magnini è stata un’altra grandissima campionessa del nuoto, Federica Pellegrini. La loro è stata una storia che ha fatto appassionare tutti, anche chi non ha mai seguito il nuoto. Sei anni di relazione, finché nel 2017 i due si sono separati. Magnini si è poi legato alla showgirl Giorgia Palmas, che dal 2018 è entrata ufficialmente nel suo cuore. A maggio del 2020 è arrivato l'annuncio della gravidanza di Giorgia: la donna ha reso padre Filippo per la prima volta nel mese di settembre 2020. La figlia si chiama Mia. Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono poi sposati con rito civile a Milano, il 12 maggio del 2021, mentre nei giorni scorsi è stata fatto una cerimonia in chiesa con relativo banchetto da mille e una notte con parenti e amici in una località del Lago di Como

