Richard Gere, tre matrimoni: il primo con la top model Cindy Crawford

Richard Gere ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. Il divo di Hollywood e filantropo, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, è presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha supportato una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina.

Ma chi è Richard Gere? Originario di Filadelfia - negli States - ha 72 anni. Debutta come attore cinematografico negli anni Settanta interpretando un ruolo secondario nel film In cerca di Mr. Goodbar e un ruolo da protagonista nel film I giorni del cielo. Successivamente Gere ottiene la fama internazionale nel 1980, grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, con il quale si consacrò come nuovo sex symbol degli anni ottanta. Ha recitato in diversi film di successo, tra cui Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, e Chicago, grazie al quale ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e uno Screen Actors Guild Award come parte del miglior cast.

Richard Gere - che non mangia carne rossa - nella vita privata nel 1991 ha sposato la top model Cindy Crawford, da cui divorzia nel 1995. Nel 2002 sposa l'attrice Carey Lowell, dalla quale ha avuto un figlio, Homer James Jigme Gere (nato nel febbraio del 2000). Nel settembre del 2013 la coppia si separa dopo undici anni a causa di differenze nello stile di vita; hanno divorziato nel 2016. Il 5 maggio 2018 sposa Alejandra Silva, responsabile delle relazioni esterne. L’attore e la moglie hanno un figlio nato nel 2019, Alexander Gere. Nell'aprile del 2020 nasce il secondo figlio della coppia. Gere è diventato un tibetano buddista praticante nonché un attivo sostenitore della figura politica del Dalai Lama stesso. Inoltre Gere visita regolarmente Dharamsala, la sede del governo tibetano in esilio.

