Emanuela Folliero, la relazione con Stefano D'Orazio poi un figlio e chi è l'attuale marito

Emanuela Folliero questa sera, domenica 22 maggio 2022, sarà ospite della trasmissione Avanti un altro pure di sera, su Canale5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Le squadre che si sfideranno saranno capitanate da Filippo Magnini, che rappresenterà la categoria Campioni e Emanuela Folliero, in testa a Natura.

Avanti un altro! Pure di sera, capitani e ospiti della trasmissione di Bonolis

Ma chi è Emanuela Folliero? Nata a Milano, 57 anni, è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana. È stata il "volto" ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all'8 luglio 2018.

Emanuela Folliero cade a Milano e si rompe una gamba. La denuncia su Instagram: "Conseguenze della manutenzione dei marciapiedi"

Tifosissima dell'Inter, Emanuela Folliero è stata fidanzata con il batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio. Poi ha avuto una relazione con il manager Alessandro Salem, mentre nel 2007 si è legata all'imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio, Andrea, nel febbraio 2008. La coppia si separa nel 2009. Poco dopo conosce l'imprenditore Pino Oricci, con il quale si sposa nel 2018. Sono stati insieme nove anni prima di sposarsi, la Folliero lo ha raccontato in un’intervista esclusiva al settimanale Chi, parlando di quanto sia innamorata di un uomo, anche lui come l’ex è un imprenditore rubandole il cuore proprio quando aveva smesso di credere nell’amore. Giuseppe ed Emanuela si sono conosciuti entrambi genitori con alle spalle una storia d’amore finita in divorzio.

Morto Stefano D'Orazio: batterista e autore dei Pooh, era ricoverato in ospedale da una settimana

