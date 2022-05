Non è l'Arena, le anticipazioni e gli ospiti della puntata stasera, domenica 22 maggio, in tv su La7

22 maggio 2022 a

Nuovo appuntamento stasera, domenica 22 maggio, su La7 con Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15, in prima serata. A trent’anni dalla strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone in un’intervista alla sorella Maria Falcone con il magistrato, collega e amico, Giuseppe Ayala e la giornalista Sandra Amurri. Sarà solo il primo appuntamento che il canale dedicherà al magistrato morto il 23 maggio di 30 anni in fa. Domani, lunedì, La7 nel giorno dell'anniversario dedicherà una serata a Falcone, ricordando una delle pagine più oscure e drammatiche della storia del nostro Paese nella quale persero la vita il giudice, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.Alle 21.15 andrà in onda il film “Giovanni Falcone” (1993), diretto da Giuseppe Ferrara con le interpretazioni di Michele Placido e Giancarlo Giannini. A seguire, La7 riproporrà una nuova versione dello speciale di Massimo Giletti dal titolo “Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di cosa nostra”, un racconto che cerca di rintracciare il filo di quella verità smarrita relativo alla ormai famosa trattativa tra la mafia e pezzi deviati delle istituzioni. Una verità che, ancora oggi, attende di essere scritta compiutamente.

Tornando a Non è l'Arena, stasera il professor Alessandro Orsini sarà quindi il protagonista del Faccia a Faccia con Giletti per una riflessione sulle implicazioni del conflitto e su come si risolverà l’attuale crisi. Crisi alimentare, energetica e inflazione tra i temi centrali della puntata: tante le preoccupazioni di imprenditori e lavoratori per l’impatto economico del conflitto sul Paese reale.

Le sanzioni contro la Russia stanno davvero penalizzato le nostre imprese e i posti di lavoro? E l’aumento dei prezzi quanto peserà sulle aziende e sulle tasche degli italiani? Interverranno tra gli altri ospiti Luigi Scordamaglia, Giorgio Cremaschi, Carlo Sibilia e Daniela Santanchè.

