Che tempo che fa, stasera in tv 22 maggio su Rai3: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv - domenica 22 maggio 2022 - su Rai3 va in onda il penultimo appuntamento di Che tempo che fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati.

Ospite in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il trentesimo anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, che ad aprile ha supportato una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina. Nella sua lunga e straordinaria carriera Gere ha collezionato un David di Donatello come Miglior attore straniero per I giorni del cielo (1979), un Nastro d’Argento per Il console onorario (1984) e un Golden Globe per Chicago (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv Guerra al virus (1994). Quest’anno ricorrono il quarantesimo anniversario dell’uscita del celebre film Ufficiale e gentiluomo e il ventesimo dell’arrivo nelle sale di Chicago.

Tra gli ospiti della puntata di domenica, l’ambasciatore italiano in Ucraina Francesco Zazo; Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, vittima dell’attentato di via d’Amelio in cui persero la vita anche cinque agenti della scorta e di cui ricorre il trentesimo anniversario il prossimo 19 luglio; Roberto Saviano, con un ricordo della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta; E ancora Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Cottarelli. Infine Mara Venier, conduttrice dello speciale “Domenica In Show” in onda venerdì 27 maggio in prima serata su Rai1; Ale e Franz.

