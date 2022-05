Stasera in tv domenica 22 maggio, su Rete 4 c'è Zona Bianca: anticipazioni e ospiti

22 maggio 2022 a

Nuovo appuntamento con Zona Bianca oggi, domenica 22 maggio. Su Rete 4, spazio al talk condotto da Giuseppe Brindisi, in onda dal 2021, che tratta di temi di attualità. Interviste e servizi esclusivi che scateneranno ovviamente discussioni sia in studio che sui social.

Gli ultimi sviluppi della guerra russo-Ucraina saranno analizzati con testimonianze e servizi esclusivi, dalle prossime mosse di Putin fino a quello che sta succedendo nell’acciaieria di Azovstal. In merito al destino dei combattenti usciti dallo stabilimento gli interrogativi sono ancora irrisolti. Quando l’operazione è partita, Kiev ha parlato di uno scambio di prigionieri. Una prospettiva, però, mai menzionata da Mosca che, invece, ha sempre definito l’uscita dei militari dall’impianto come una resa. Ieri sui media si era diffusa la notizia secondo cui il capo della commissione per gli affari internazionali della Duma russa, Leonid Slutsky, avrebbe aperto alla possibilità di scambio. Una notizia smentita dallo stesso Slutsky: "Non dovrebbe esserci scambio di combattenti Azov, banditi nella Federazione Russa, il loro destino dovrebbe essere deciso da un tribunale", ha scritto in un messaggio sul suo canale Telegram, riportato anche dalla Tass. Ospiti della puntata, le Pussy Riot, le femministe punk russe che si oppongono allo zar.

Un focus sarà dedicato al vaiolo delle scimmie, ennesimo e inaspettato allarme per gli italiani dopo il Covid, che già ha scatenato polemiche contro i virologi. Tra i più attivi, Matteo Bassetti. "Sulle importanti notizie e informazioni sul virus del vaiolo delle scimmie che noi esperti di malattie infettive abbiamo provato a dare ai cittadini, qualcuno ha trovato il modo di criticare e di dire che facciamo allarmismo. Fare divulgazione scientifica spiegando e educando la popolazione non è mai fare allarmismo. Fare allarmismo è dare ancora oggi ogni sera il bollettino Covid con il numero di asintomatici positivi al SarsCoV-2 oppure fare un discorso presidenziale a Montecitorio con la mascherina ffp2. Queste sono immagini che generano allarme soprattutto fuori dai nostri confini", conclude Bassetti.

