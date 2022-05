Ricchi e Poveri, chi sono: i membri del gruppo. La lite tra Angela e Marina e il presunto tradimento: cosa è successo

22 maggio 2022 a

Saranno ospiti della puntata di oggi - 22 maggio - di Domenica In i Ricchi e Poveri, la band italiana che si esibirà in un medley delle loro migliori canzoni. Da La prima cosa bella a Che sarà, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria e Voulez vous danser, fino a Come vorrei e Piccolo amore: molti di questi brani verranno cantanti nello studio condotto da Mara Venier.

I Ricchi e Poveri nascono a Genova nel 1967 come quartetto polifonico, formato da due voci femminili e due maschili: Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu. Come si legge nella biografia del loro sito internet, nel 1981 Marina lascia il gruppo per intraprendere la carriera da solista mentre Franco uscirà nel 2016 per dedicarsi maggiormente alla famiglia. La band, attualmente composta da Angela e Angelo, a febbraio 2020 è protagonista della eccezionale ReuniON della formazione originaria, ideata e realizzata dal manager Danilo Mancuso in occasione dei 50 anni del successo “La prima cosa bella” e della prima partecipazione a Sanremo. In totale, hanno partecipato a dodici edizioni del Festival, arrivando due volte al secondo posto e vincendo nel 1985 con “Se m’innamoro”.

Ma qual è stato il vero motivo dell'uscita di scena di Marina? Stando a molte voci, inizialmente non confermate, a incrinare il rapporto tra la bionda e il resto della band fu un tradimento della Occhiena con Marcello Brocherel, allora compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio. In una intervista a Caterina Balivo di qualche anno fa, la Occhiena confermò “Ci siamo innamorati”, ma la relazione con Brocherel fu poi destinata a naufragare dopo poco tempo.

