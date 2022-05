Gianluca Vacchi, chi è la fidanzata: hanno una figlia. Il documentario, la camera iperbarica e la paura di invecchiare

22 maggio 2022 a

Ospite di Domenica In nella puntata odierna, 22 maggio, Gianluca Vacchi racconterà a Mara Venier la sua carriera e la sua storia, alla vigilia dell'uscita del suo documentario su Prime Video, programmato per il 25 maggio.

Nato a Bologna nel 1967, è figlio di Marco Vacchi, imprenditore la cui azienda che realizza componenti in plastica ha un fatturato superiore a 1,1 miliardi di euro. Laurea in Economia e Commercio con un passato in azienda, Vacchi in seguito è diventato un famoso deejay internazionale, venendo molto apprezzato anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oggi più di 22 milioni di follower, e i suoi video e le sue foto diventano ben presto virali. La sua vita verrà ripercorsa in Gianluca Vacchi: Mucho Mas, un documentario in uscita il 25 maggio su Prime Video, distribuito in oltre 2.040 paesi e che si pone l'obiettivo di mostrare l'imprenditore in una veste inedita, riproducendo anche momenti della sua infanzia. Del documentario ha parlato a Radio Deejay, dove ha anche analizzato il suo momento di vita. "Credo molto nel freddo e ultimamente ho scoperto grandi benefici con la vasca di acqua ghiacciata proprio con il ghiaccio dentro", ha svelato Vacchi. "Dormo due ore per notte nella camera iperbarica. Tu ti metti una maschera dove respiri ossigeno puro al 100% e quando esci sei più ossigenato e ci sono grandi benefici per il corpo. Riesco a dormire tranquillamente nella camera iperbarica perché questo ossigeno riesce a darti una sensazione di ebrezza".

Lato vita privata, è fidanzato con la modella venezuelana Sharon Fonseca. Il 27 ottobre 2020 i due sono diventati genitori di Blu Jerusalema Vacchi.

