Federica Pellegrini, quando si sposa? La data del matrimonio con Matteo Giunta. Chi è la campionessa di nuoto: quando si sono conosciuti

Nuovo appuntamento con Domenica In oggi, 22 maggio. Su Rai 1, torna Mara Venier con tutti i suoi ospiti, per una puntata ricca di contenuti e di interviste. In studio, a Roma, ci sarà anche Federica Pellegrini, che ripercorrerà le tappe della sua meravigliosa carriera e parlerà anche della sua relazione con Matteo Giunta, con i due prossimi alle nozze.

Domenica In, ci sono Gianluca Vacchi, Federica Pellegrini e Mika. Tutti gli ospiti

"Io vorrei che arrivasse subito - aveva detto Giunta a Verissimo - Più che altro per i preparativi che sono faticosi. Non vedo l'ora sia quel giorno, non riesco a immaginarmelo". "Cerco di immaginarmi le nostre reazioni - le parole della Pellegrini - Vorrei vederlo emozionato. Mio padre si sta già preparando, visto che mi dovrà accompagnare. Sarà super emozionato, è una vita che pensa a quel momento. Ha già comprato gli occhiali da sole".

I due si sposeranno tra la fine di agosto e i primi di settembre. "Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l'ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. Il momento della proposta non lo dimenticherò mai, non mi aspettavo che arrivasse così velocemente, pesavo che dopo il mio ritiro dalla gare Matteo facesse passare più tempo". La coppia, che ha ufficializzato la relazione la scorsa estate durante le olimpiadi di Tokyo 2020, sta insieme da ormai quasi quattro anni. Federica ha scelto Matteo come suo allenatore nel 2014. Poi, nel 2018, il colpo di fulmine. "Il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo".

