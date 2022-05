Fedez e J-Ax tornano insieme: "Non è una canzone ma un progetto per la nostra città". Che cosa è: domani i dettagli

22 maggio 2022 a

Quattro anni. Tanto il tempo che è passato dall'ultima volta che Fedez e J-Ax hanno collaborato insieme. Era il 4 maggio 2018 e veniva pubblicato Italiana, il loro ultimo inedito. Da quel momento, i due rapper milanesi avevano preso strade differenti, e in molti hanno anche parlato di un pesante litigio. Ma oggi, domenica 22 maggio, ecco che torna a splendere il sereno. L'iconico duo che per due anni ha fatto ballare e cantare tutta Italia torna insieme.

"Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima - scrivono Fedez e J-Ax in un post su Instagram - Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”. Alessandro e Federico".

"Ci siamo visti e ci siamo abbracciati - hanno detto insieme in delle Instagram Stories - La parte più bella del post l'ha scritta Ale e quando l'ho letta mi è venuto l'occhio lucido. Non ci sarà una canzone estiva insieme, non ci sembrava il caso di farlo subito e volevamo lasciare qualcosa per gli altri - ha detto ironicamente Ax - Fedez ha preparato un progetto e io ho aderito. E' un regalo per la nostra città e un progetto di beneficenza collegato a questa cosa. Ve lo comunicheremo domani in conferenza stampa, preparatevi perché è una bombetta".

