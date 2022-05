L'Eredità, oggi 21 maggio Francesca Romana è la nuova campionessa. Alla ghigliottina niente comunità

21 maggio 2022 a

a

a

Nuova puntata de L'Eredità oggi, sabato 21 maggio, il primo dei due appuntamenti in programma con il quiz game condotto da Flavio Insinna e in onda su Rai 1. Oltre al consueto gioco delle 19, stasera il gioco raddoppia e va in onda anche in prima serata con una puntata speciale.

L'Eredità, stasera una puntata speciale

Nell'appuntamento prima del telegiornale, al triello sono arrivati Elia, Francesca Romana e Vittoria. E' stato Elia a fare il primo passo verso la ghigliottina con una domanda sullo scrittore e scienziato, ovvero Konrad Lorenz, che oltre a scrivere L'anello di re Salomone ha fondato una disciplina. Non l'archeologia, ovvero la risposta data da Elia, bensì l'etologia, come detto da Francesca Romana. Quest'ultima, per arrivare al gioco finale, si è trovata davanti una domanda sugli ometti montanari, ovvero le pile di sassi che gli alpinisti usano durante le escursioni.

L'Eredità, il giovanissimo Elia è il nuovo campione: ma niente montepremi

Prima volta dunque alla ghigliottina per Francesca Romana, che è arrivata alla fase finale del gioco con 190mila euro. Per puntare alla vittoria, ha dovuto legare le seguenti cinque parole: bene, spese, virtuale, familiare e cristiana. Dopo un solo dimezzamento, ha giocato per 95mila euro scrivendo fede. La parola corretta però era comunità.

L'Eredità, Alberto campione poi perde alla Ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.