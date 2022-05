Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata dell'attore: il mistero sulla vita privata. La carriera: da Che Dio ci aiuti a Doc, passando per Blanca e L'Allieva

21 maggio 2022 a

La puntata speciale de L'Eredità che andrà in onda stasera, sabato 21 maggio, su Rai 1, vedrà molti personaggi dello spettacolo e della musica come ospiti. Tra questi, uno dei nomi più amati e apprezzati dal pubblico italiano è quello di Pierpaolo Spollon, giovane attore che ha fatto breccia nel cuore degli italiani per le sue interpretazioni in molte fiction Rai.

Nato a Padova il 10 febbraio 1989, Pierpaolo Spollon non ha molta fortuna in ambito scolastico, nonostante un diploma al liceo scientifico. Deve però dire grazie alla scuola per la sua carriera da attore. Nel 2008 infatti, mentre frequenta ancora il liceo prende parte al provino per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati, al quale sono ammessi solo i ragazzi di seconda e di terza. Lui, per via delle sue bocciature, è ancora in terza e partecipa. Non riceve la parte ma il regista Alex Infascelli lo nota e lo introduce nel mondo dello spettacolo. Si trasferisce a Roma ed esordisce in tv con la serie La porta rossa su Rai 2, ma riscuote successo con L'Allieva - nel cast assieme ad Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale - dove interpreta Marco Allevi. Nel 2020 indossa il camice da medico ed entra in Doc - Nelle tue mani, con Luca Argentero e Matilde Gioli, dove è Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Fa quindi parte del Cast della sesta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti, dove è uno psichiatra di nome Emiliano, mentre a fine 2021 è impegnato con la serie Blanca, record di ascolti e vincitrice del premio C21 International Drama Awards (per essere una delle produzioni più innovative a livello globale). Nella serie interpreta Nanni, un giovane chef che Blanca conosce dopo aver recensito con delle critiche negative un suo piatto.

Se quindi possiamo raccontare nel dettaglio la sua carriera, lo stesso non si può fare con la vita privata. Spollon, infatti, è molto riservato e non si sa se sia o meno fidanzato. Quello che sappiamo è invece la sua passione per il calcio, in particolare per l'Inter, che domani sarà impegnata nell'ultima gara di campionato e proverà a difendere il tricolore vinto lo scorso anno. Dovrà sperare in una sconfitta del Milan e vincere contro la Sampdoria: Spollon ci crede e sarà sicuramente a tifare per i nerazzurri.

