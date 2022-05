Vanessa Gravina, chi è l'attrice che ha rischiato di diventare cieca. La carriera: dal Carosello a sei mesi a Il paradiso delle signore

21 maggio 2022 a

Puntata speciale de L'Eredità oggi, sabato 21 maggio, su Rai 1. In prima serata, infatti, va in onda uno speciale con tanti ospiti. Il campione, in caso di vincita, donerà l'intero montepremi in beneficenza. E così, tra i tanti volti noti che saranno incalzati dalle domanda di Flavio Insinna, ecco che ci sarà anche Vanessa Gravina.

L'attrice, nata a Milano nel 1974, ha debuttato nel mondo dello spettacolo a sei mesi. E' stata, infatti, la protagonista di una pubblicità per Carosello. Inizia la carriera posando per campagne pubblicitarie, poi, a sette anni, debutta in radio a Torno Subito. Quattro anni dopo arriva il primo film: è Colpo di fulmine di Marco Risi, per il quale ottiene una nomination al Nastro d'argento come miglior attrice esordiente. Nel 1988 partecipa alla miniserie tv Don Tonino, diventando nota al grande pubblico. Ma proprio in questo lavoro rischia di rimanere cieca. Come raccontato dalla stessa Vanessa Gravina, infatti, sul set scopre di avere una lesione alla cornea: “Abbiamo scoperto che a provocarla era stata una disfunzione dei filtri dei riflettori. Ecco perché avevo sentito tanto caldo quel giorno sul set!”, ha detto in passato. Sempre in televisione partecipa a La piovra 4 e La piovra 5 - Il cuore del problema. Nel 1994 è protagonista del noir La ragazza di Cortina e del film Dietro la pianura. Alla fine degli anni Novanta si trasferisce in Francia dove continua la carriera da attrice, poi torna in Italia ed è protagonista nel 2001 della quarta stagione di Incantesimo, dove interpreta la dottoressa Paola Duprè, ruolo che le ha portato non solo un grande successo di pubblico, ma anche due premi: la Grolla d'oro come miglior attrice televisiva e il premio televisivo al Festival di Salerno. Entra quindi nel cast di CentoVetrine e, nel 2018, in quello de Il paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata per 10 anni con l'attore Edoardo Siravo mentre dal 2015 al 2021 è stata sposata con Domenico Pimpinella.

