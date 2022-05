Stasera in tv sabato 21 maggio, su Rai 1 una puntata speciale de L'Eredità: gli ospiti

21 maggio 2022 a

Puntata speciale de L'Eredità oggi, sabato 21 maggio. Oltre al solito appuntamento delle 19, prima del telegiornale, il quiz game condotto da Flavio Insinna raddoppia e va in onda anche in prima serata. Una puntata all'insegna della beneficenza, dal titolo L'Eredità - Una sera insieme. Tanti gli ospiti che si sfideranno per provare a vincere il montepremi: andiamo a vedere nel dettaglio come si svilupperà questa puntata.

Sono sette i concorrenti speciali, appartenenti del mondo della televisione e della musica: Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi. Tutti loro giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Ospiti della serata e protagonisti dell’imperdibile scossa Loretta Goggi e Christian De Sica. Insomma, uno show di prima serata pieno di sorprese e colpi di scena che vanno ad unirsi agli ingredienti che quotidianamente contribuiscono a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani. Una puntata speciale ricca di giochi avvincenti, fra cui, naturalmente, l’irrinunciabile Ghigliottina. Un’occasione per proporre al pubblico di Rai Uno una serata fatta di sorrisi e di emozioni, ma anche una testimonianza di sostegno.

