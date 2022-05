Sissi, ad Amici è nato l'amore con Dario. Chi è la cantante: ha vinto il premio della critica. Prima aveva partecipato ad X Factor

21 maggio 2022 a

Nuova puntata di Verissimo oggi, sabato 21 maggio, su Canale 5. A partire dalle 16,30 ecco il salotto pomeridiano del weekend di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Vari gli ospiti che verranno intervistati, molti provenienti da Amici, la scuola di musica e ballo di Maria De Filippi. L'edizione di quest'anno si è conclusa domenica scorsa, e oggi, in studio, ci sarà anche la cantante Sissi.

La giovane cantante ha vinto il premio della critica ad Amici 21. Originaria di Erba - in provincia di Como - classe 1999, il suo vero nome è Silvia Cesana. La sua carriera musicale è iniziata presto e nel 2019 ha firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. Prima di Amici l’abbiamo già vista in un altro talent show: ha infatti partecipato a X-Factor, presentandosi alle audizioni con il brano Del Verde di Calcutta. Ricevette quattro sì e raggiunse i Bootcamp. Il suo percorso nel talent continuò fino agli Home Visit ma non arrivò ai Live, perché non fu scelta. L'esperienza ad Amici è finita l'ultima sera, e al termine dell'edizione ha voluto ringraziare il pubblico per il supporto. "Non sto ancora realizzando di avere il mio telefono in mano e di potervi scrivere. Si è conclusa forse l’esperienza più assurda della mia vita, un’esperienza che porterò sempre dentro al mio cuore. Mi rendo conto ora dell’amore che mi avete dimostrato per tutto questo tempo, realizzo solo ora che mi avete capita e tenuta per mano. Grazie. Ci sarebbero così tante cose da dire. L’unica cosa che posso fare è ringraziare tutti... le persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questi mesi e che mi accompagneranno in futuro. Maria, i miei compagni, la redazione di amici, i nostri vocal coach, Stephan, tutti i professionisti straordinari, non vi dimenticherò mai. Ora mi sento “leggera”, non vedo l’ora di farvi ascoltare tanta musica e portarvi nel mio mondo. Vi voglio troppo bene".

Lato vita privata, Sissi ha trovato l'amore ad Amici. Durante l'esperienza nella scuola, infatti, si è fidanzata con il ballerino Dario Schirone. Il loro iniziale rapporto di amicizia si è evoluto col passare del tempo, e dopo alcuni dubbi e incertezze i due finalmente si erano lasciati andare, scoprendo che i loro sentimenti si stavano trasformando in qualcosa di più profondo. "Sissi mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo e allontanarmi senza dire niente", aveva raccontato Dario a Luigi. A dicembre Sissi aveva manifestato i suoi sentimenti a Dario: "Ho ammesso a me stessa che mi piaci davvero, nonostante ti abbia trovato ogni difetto possibile e immaginabile, mi dicevo che eri troppo piccolo, che non potevo stare con te e che questo non era il posto giusto per vivere questa storia. Se prima avevo dei dubbi, ora non ne ho proprio più", aveva detto la cantante al ballerino. "Ora sono felice, come non lo ero mai stata prima", aveva concluso Sissi, che aveva poi vissuto in libertà il rapporto con il ballerino. La coppia aveva poi vissuto romantici momenti in casetta: in occasione di San Valentino, Dario - che aveva presentato Sissi anche a sua madre nel corso di una telefonata - aveva organizzato una cena a sorpresa per la cantante. Ad aprile Dario aveva parlato con Maria De Filippi del suo rapporto con Sissi: "Quando è arrivata in casetta tutta sorridente ho detto ad Albe: Questa ragazza mi piace... perché era così trasparente e genuina". "Lei è proprio buona. Un'altra volta in cui ho avuto chiari i miei sentimenti era quando eravamo al piano ed ero preso male. Lei aveva iniziato a suonare il pianoforte ed era troppo bella", aveva aggiunto il ballerino.

