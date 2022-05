Mike Bird, chi era Michele Merlo: il cantante morto dopo una leucemia fulminante. Lo racconta il padre Domenico

21 maggio 2022 a

Nella puntata di Verissimo di oggi - sabato 21 maggio 2022 - ci sarà come ospite Domenico Merlo che ricorderà il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad “Amici”, scomparso lo scorso anno.

Chi era Michele Merlo, in arte Mike Bird? Aveva 28 anni quando - dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico - è morto. Merlo era originario di Rosà, in provincia di Vicenza. Era stato semifinalista della edizione 2017 del talent Amici di Maria De Filippi.

"Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita. Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia" ha spiegato il padre Domenico proprio a Verissimo. Ai microfoni del talk show, il signor Domenico racconta commosso anche il rapporto che c’era tra i due: "Con lui ero un po’ duro perché provengo da una carriera militare, però nonostante, tutto ascoltava i miei consigli. Con la mamma invece si apriva molto, a lei raccontava anche le cose più intime. Michele era un ragazzo sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Era un grande artista, incompreso e un po’ burbero. Era un romantico ribelle. Forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile" ha concluso.

