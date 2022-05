Linea Verde, oggi sabato 21 maggio 2022: alla scoperta di Pisa e Ascoli Piceno

21 maggio 2022 a

Doppio appuntamento del sabato con il format Linea Verde su Rai1. Dalle 12 la storica trasmissione - anche oggi 21 maggio 2022 - si sdoppia raccontando l'Italia dell'innovazione, della sostenibilità ma anche delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche.

Protagonista dell'ultima puntata di Linea Verde Link, dalle ore 12 in poi, c'è la Toscana. Fabio Gallo e Greta Mauro alla scoperta della provincia di Pisa. Al centro del racconto la sostenibilità e l'innovazione, con la narrazione di un cane robot utilizzato per monitorare gli habitat naturali, del progetto del Cnr di riutilizzo dei fanghi dragati recuperati nel fiume Arno e della ricerca da parte dell'Università di Pisa per codificare la ricetta del "pane della salute". Spazio, inoltre, alla geotermia e a un modello di gestione del territorio capace di trasformare una necessità in opportunità per tutta la comunità. A conclusione della puntata, l'appuntamento con lo spazio riservato a Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli per parlare, ancora una volta, di innovazione e sostenibilità. Perché si può - e si deve - riflettere sempre sorridendo.

Linea Verde Life, dalle ore 12.30, fa tappa ad Ascoli Piceno. Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontano la città e il suo territorio, in un viaggio dalle tante sfaccettature. Si incontrano dei simpatici amici che organizzano dei trekking urbani e montani insieme ad amici a 4 zampe, si vede come nascono le carrozzerie in fibra naturale e si esplora la Riserva naturale Sentina. E ancora, il racconto dell'antica arte delle pajarole di Acquaviva picena, tornata in auge grazie all'impegno di un'associazione di volontari e scopriremo come si creano opere d'arte con una motosega. Poi oggetti d'arredo che possono diventare salvavita, mobilità sostenibile e naturalmente tanto buon cibo, dalle olive ascolane, tra tradizione e innovazione, al classico caffè con l'anisetta degustato in una delle piazze più belle d'Italia.

